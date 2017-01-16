外租惹議 台中歌劇院：非藝文即起暫緩
台中國家歌劇院日前租借給直銷商舉辦新品上市發表會，引發正反兩極評價，國家歌劇院藝術總監王文儀今天指出，「即時起暫緩所有非表演藝術、非公開售票類的租用計畫」。
王文儀指出，歌劇院絕對是以表演藝術的發展、藝術家的使用為最大前提，而且是歌劇院最大的服務對象，至於非關表演藝術的場地租用，在過去15年，公營的劇院的角色改變與多元發展，都是全球探討的議題。
她也提到，歌劇院在開幕之初，即探討外租辦法的精神及內涵，也開了很多次諮詢會議，所以外租辦法中也明訂了這樣的可能性。
王文儀說，此次租借給直銷商事件造成外界許多困擾，決定「即時起暫緩所有非表演藝術、非公開售票類的租用計畫」。
至於4月份賓士汽車的場地租用問題，王文儀強調，此案在行政手續上尚未完成，所以並無使用場地、違約的問題。1060116
(中央社)
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