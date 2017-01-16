杜錫圭故居被拆 陳文彬道歉並自請處分

首任彰化市長杜錫圭故居被拆，彰化縣文化局長陳文彬今天公開致歉表示，外界要他負的責任，他不會閃躲，會自請最嚴厲處分。

杜鍚圭故居被文化局列冊追蹤，前天卻遭拆除，工程昨天完工。文化局人員雖曾前往工地向工人表示房子已被列冊追蹤，但工人不為所動，杜錫圭故居變成廢墟。

文化局上午在彰化縣立圖書館舉行文化資產提報與申請案件處理程序說明會，陳文彬會中表示，他承認他在地方文資治理及判斷能力不足，文化局有許多案件待審，但工作人員只有10個人，且人員流動率高，知識和經驗無法累積，這是文化局先天不足的地方。1060116

(中央社)