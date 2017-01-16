台灣燈會在雲林首創 新住民燈區亮相

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台灣燈會在雲林，首創新住民燈區今天亮相，以祈福的特色水燈意象，展現越南、泰國、柬埔寨、印尼、菲律賓5國民俗文化。

在雲林縣政府團隊的創新發想、內政部移民署的大力支持，台灣燈會28年來首次出現新住民燈區，2月11日元宵節傍晚5時，在虎尾主燈區啟燈，一連展出9天。

雲林縣長李進勇、內政部移民署、地方各界與穿著傳統服裝的新住民姐妹，上午在雲林縣政府一樓大廳，參加「融合多元，燦爛雲林」新住民燈區亮相發表會。

李進勇感謝新住民發展基金補助經費，讓新住民燈區的創新能實現，透過東南亞國家施放水燈的民俗文化，呈現祭祀、送厄、祈福的意象，有別於傳統燈會的靜態展出。

雲林縣政府社會處長丁彥哲指出，台灣燈會在雲林主題「吉鳴雲揚」，燈區內設有農曆雞年蛋型的球體投影，將越南、泰國、柬埔寨、印尼、菲律賓5國的文化縮影輪播，呈現多元文化及民族融合之美。

丁彥哲表示，燈會舉辦期間，民眾前來雲林觀賞燈會，每天前500名可免費獲贈特色水燈一只，現場體驗祈福文化，迎接新年好運來。1060116

(中央社)