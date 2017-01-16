鄭俊英歸隊 綜藝兩天一夜收視居冠

南韓KBS 2TV人氣綜藝節目「兩天一夜」得益於「機靈鬼老么」鄭俊英的歸隊，收視率高達20.3%，保住週日綜藝收視率冠軍。

歌手鄭俊英因為與前女友的「不雅影片」風波，迫使他以「反省自肅」的理由，暫停一切演藝活動達4個月之久。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓收視率調查公司「尼爾森韓國」今天發布的資料顯示，KBS 2TV人氣綜藝節目「兩天一夜」收視率為20.3%，比起同一時段播出的MBC綜藝節目「隱秘而偉大」與SBS「Running Man」的收視率8.6%和8%，呈懸殊差距。

鄭俊英現身「兩天一夜」於昨天傍晚播出的特輯「慶南居昌六感之旅」，他接到的任務是獨自攀登智異山，只有在自己的名字被成員們提到30次後才能下山和成員們相聚。

出乎意料的是，鄭俊英的名字被提到的次數不多，結果他只能繼續攀登，直至登上智異山西峰萬福台，與其他成員的相聚不得不延遲。預計在下週的節目中，鄭俊英將和成員們「重逢」。1060116

(中央社)