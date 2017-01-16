陸地產巨頭萬達 2016總收入下滑
中國大陸地產巨頭萬達集團2016年總收入年減13.9%，是至少6年來首次下降。分析指出，大陸商業地產過剩，萬達持續建設購物中心，因此面臨債務負擔加重的壓力。
萬達近年大舉進軍娛樂業，除了蓋影城，也收購美國第二大電影院線集團AMC及好萊塢知名影視製作公司傳奇影業。不過，萬達轉戰娛樂業之際，本業商業地產市場正在降溫。
華爾街日報報導，萬達集團表示2016年總收入年降13.9%，而至少從2010年起，萬達的收入就是連年成長。
2016年萬達集團在商業地產的業務收入年降25%，為人民幣1430億元。
不過，收入下滑也在萬達預期之中。華夏時報去年1月報導，萬達董事長王健林為2016年的目標總收入訂出年減12%的目標，目標下降的主要原因是萬達下調房地產收入640億元。
華爾街日報引述分析師認為，萬達在大陸商業地產過剩的形勢下建設更多購物中心，面臨債務負擔加重的壓力。隨著越來越多的消費者在網上購物，大陸購物中心數量已經過剩。1060116
(中央社)
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