想當閣揆？立法院長蘇嘉全：這是假議題

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針對媒體報導「不想只敲議事槌，還想當閣揆」一事，立法院長蘇嘉全16日表示，「這個可想而知，可能嗎？這個是假議題」。（劉宗龍攝）

針對媒體報導「不想只敲議事槌，還想當閣揆」一事，立法院長蘇嘉全16日表示，「可能嗎？這個是假議題」。（劉宗龍攝）

針對媒體報導立法院長蘇嘉全「不想只敲議事槌，還想當閣揆」一事，蘇嘉全16日在主持朝野協商前受訪表示，「這個可想而知，可能嗎？這個是假議題」。

(中時)