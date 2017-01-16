93％考生免試升學 全國高中職生總缺額至少5萬

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教育部今天公告，今年高中職免試入學名額計27萬6267人，占核定招生名額的93％；基北區、桃連區及台南區3區9所高中參加特色招生，共要招910人，比去年少2校82名；65所高職參加專業群科甄選入學，要招6760人，比去年增加10校、1901名。

教育部國教署組長韓春樹表示，今年免試入學名額27萬6267人，比去年28萬0609人少了4342人。免試入學包含學區免試、直升、免試獨招、技優甄審、優先免試及試辦學習區完全免試等管道，今年占核定招生名額93％，提早達成108學年提供85％以上免試名額的目標。

其中，今年計有37所五專提供14個就學區共計4604個招生名額，與各該區內高中職共同辦理免試入學分發作業，報名、成績採計方式、超額比序項目及模式，依所在就學區免試入學規定辦理。

今年高中特招統一在6月25日舉行考試，有基北區政大附中、師大附中、桃連區內壢高中、大園國際高中、台南區台南一中、台南女中、台南二中、家齊高中及南科實中等9校參加，共要招910人。去年參加特招的台南大灣高中及新營高中，今年則退出。

教育部表示，高中職免試入學及特色招生採一次分發到位，各就學區於7月11日放榜，7月13日報到。

此外，高職專業群科甄選入學方面，今年有65校、222個科（班、組）辦理，預計錄取8661人，校較去年的55校錄取6760人，錄取名額增加1901人。韓春樹表示，喜歡實作的學生，適合走這個管道。

高職專業群科甄選入學招生對考生學科成績要求較低，以國中會考成績為錄取門檻（通常為「基礎級」），並以術科測驗成績為錄取依據。以國立曾文家商幼保科為例，以說故事、帶動唱、兒歌唸謠等3科，測驗學生對幼保技能的興趣及潛能。

教育部指出，今年各管道總招生名額達29萬8463人，但國中畢業生僅24萬多人，因此缺額至少5萬人，許多學校會招不滿學生。

(中時)