1月16日中視午間新聞搶先看
今天1月16日的中視午間新聞搶先看：
路口對撞4屍5命 究竟誰肇禍?
雲林昨天發生四屍五命重大車禍意外！行車紀錄器只有一車有裝設，目前還沒找到車禍時影片。
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冷氣團發威 合歡山.玉山飄雪
合歡山飄雪,凌晨0點20分左右，合歡山松雪樓在零下0.1度氣溫條件下開始飄雪
，為台灣今年帶來第一場瑞雪。玉山氣象站今天清晨4點20分到4點35分降雪，積雪0.9公分。
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年節樣樣貴 加油站洗車漲30元
洗車漲價，各大加油站已經規劃週五開始陸續調漲洗車價格或停止洗車優惠，直到下個月3號或5號，洗車將比平日貴20到30元以上。另外因應一例一休，台亞及山隆加油站春節後，也將調漲洗車費用，比現在貴10元以上。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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