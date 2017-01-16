阿里巴巴發起 大數據打假聯盟成立
在阿里巴巴集團號召下，全球首個「大數據打假聯盟」今天成立，首批成員包括LV、三星、福特、施華洛世奇等約20個品牌，未來將定期公布打假訊息。
新華網報導，「大數據打假聯盟」16日在阿里巴巴總部所在地中國大陸浙江省杭州成立，阿里與約20個創始成員發表「共同行動綱領」，致力運用大數據和網路技術，讓打擊假貨更有力、高效且透明。
阿里巴巴首席平台治理官鄭俊芳說，數千年來假貨綿延不絕，且出現全球化蔓延趨勢，傳統打假方式顯然難以根除假貨源頭，「我們唯有團結一切可以團結的力量才有勝利的希望」。
這個聯盟採定向邀請制，創始成員定在20家左右。經評估，路易威登（LV）、施華洛世奇、資生堂、瑪氏、華為、索尼、三星、威騰電子、佳能、福特等成為聯盟首期成員。
鄭俊芳代表阿里做出4大承諾：持續提供大數據和技術支援、開放並持續推動各方合作的打假生態、對聯盟會員提供阿里巴巴優先服務、邀請聯盟會員參與阿里巴巴相關政策制定與調整。
她表示，成立聯盟只是第一步，接下來要繼續用大數據強化打假生態，並定期公布打假訊息。
其他創始成員也承諾，願意持續投入打假資源、履行及時鑑定義務、分享假貨識別知識並教育消費者，以及積極參與聯盟活動。1060116
(中央社)
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