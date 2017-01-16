106學年高職特招群科甄選 校數名額皆增

教育部16日表示，106學年擴大辦理特色招生專業群科甄選入學，共65校、預計錄取8661名，比去年增加10校、1901個名額，共有12群辦理群科甄選。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 106年1月16日

教育部今天表示，106學年擴大辦理特色招生專業群科甄選入學，共65校、預計錄取8661名，比去年增加10校、1901個名額，主要以術科成績作為錄取依據。

為輔導具職業或技能傾向發展潛質之學生，接受學校特色課程的適性化教學，教育部自106學年擴大辦理特色招生專業群科甄選入學，學生可依據自己的興趣性向，且不受到國中學籍所在地就學區的限制，利用此管道入學，提早就定位。

教育部國民及學前教育署指出，106學年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學簡章已公告，全國共65所學校、222個科（班、組）辦理，預計錄取8661名，比去年（55校、錄取6760名）增加10校、1901個名額。

教育部國民及學前教育署組長韓春樹表示，技術高中辦理特招專業群科甄選，主要以術科測驗成績作為錄取依據，希望讓學生適性選擇，而過去要通過優質認證的學校才能辦理，今年則取消此限制，加上群科甄選可以續招，因此參與學校和名額都有增加。

教育部資料顯示，群科甄選以基北區25校、73科（班、組），預計錄取2428名最多，其次是桃連區9校、48科（班、組），預計錄取2298名；以辦理群科來看，共有12群，以餐旅群29校、38科（班、組），錄取1812名最多，其次是電機電子群21校、29科（班、組），錄取1086名。

韓春樹表示，今年新增10校加入群科招生，包括蘇澳海事海事工程專班、清華高中軌道車輛特色班、南英商工電競遊戲設計班等，希望提供國中畢業生更多元、適性的選擇。

國教署指出，辦理特色招生專業群科甄選的學校，可參採國中教育會考成績為錄取門檻，並以術科測驗成績為錄取依據，如關西高中園藝科特色班以草花上盆與園藝植物識別為考科，測驗學生取苗、種植、填土及澆水等實務能力，曾文家商幼兒保育科特色班以說故事、帶動唱、兒歌唸謠等3科，測驗學生對幼保技能領域之興趣及潛能。

特色招生專業群科甄選自3月20日至3月24日間受理報名，由各校擇4月29、30日其中1日辦理術科測驗，各校測驗內容與評分方式等訊息，可至106學年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學委員會網頁（http://210.59.13.247/special_y2017）下載。1060116

(中央社)