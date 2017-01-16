土耳其貨機墜吉爾吉斯 至少16死

吉爾吉斯政府表示，土耳其航空公司（Turkish Airlines）1架貨機今天在吉爾吉斯馬納斯（Manas）機場附近墜機，造成至少16人喪生。

根據路透社，失事的是波音（Boeing）747飛機。

醫療衛生部門表示，救難人員已尋獲1名機師和當地15人遺體，這些人的房子位在飛機失事區域。（譯者：中央社盧映孜）1060116

(中央社)