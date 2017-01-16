韓女大生遊台遭性侵 觀光局嚴正譴責
針對3名韓國女旅客來台旅遊被不肖計程車司機個人不當侵害行為，觀光局嚴正譴責，處理情形說明如下：
一、本局得知消息隨即洽詢警政單位了解偵辦情形，並已與韓國觀光公社台北支社辦事處聯繫，表達可提供三位韓國女性相關協助，本局周局長亦將致電韓國駐台代表楊昌洙代表表達關心之意。
二、因本案業進入司法程序，本局尊重司法，不便評論，但嚴厲譴責此等行徑，不僅破壞對大多數良善計程車業者、司機的信賴，也破壞台灣觀光國際形象。
三、本局已責成駐首爾辦事處與外交部代表處共同協力，視韓國當地輿論關注情形，適時說明兩項重點：
（1）台灣會秉勿枉勿縱，對違法者給予制裁，給受害者公理與交代。
（2）本案係屬個案，更不樂見此事發生，台灣仍然是旅遊安全地點，將持續督促相關權責單位，加強管理、安全維護工作。
四、本局也啟動協調計程車主管機關強化直轄市交通局管理，對涉案計程車司機及其車行倘確有違反運輸業管理規則及公路法等規定應予以罰鍰及吊扣或停止其營業之一部或全部，並吊銷其非法營業車輛之牌照及後續之處理，且請警政單位已協助違法查緝及預防，避免類此案件再發生。
(中時)
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