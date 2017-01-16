數百興航員工覓新職 心酸「有工作就好」

勞動部今在新北市府舉辦復興航空就業媒合活動，吸引數百名復興與威航員工到場。（葉德正攝）

勞動部勞動力發展署16日在新北市政府6樓大禮堂辦理「復興航空公司員工就業專案媒合活動」，現場提供包括華航、遠東與鼎泰豐等知名企業1400個以上職缺，吸引數百名復興航空員工到場，不少復興航空員工都說「不管薪水多少，只要有工作就好」，讓人心酸。

勞動部長郭芳煜表示，這次是政府第一次針對興航員工公司舉辦的就業媒合，目的就是希望能夠幫這些員工找到工作，這次媒合活動特別在於新北與台北市政府從44家企業4400多個職缺，篩選出適合復興航空員工的職缺，總計有26間廠商1400多個職缺，很多公司組員是沒有限制，機師也有80幾個職缺，他們會在收集履歷完進行後續面試。

另外現場還有就業諮詢攤位，更採取隱蔽方式，提供勞工權益與就業諮詢。郭芳煜說，對於員工迫切工作需求，勞動部一直跟資方、勞方聯繫，希望圓滿處理，法定權益先幫爭取到，法定外盡量爭取。

「我只要個工作就好！」前復興航空24歲的高姓地勤人員表示，當空服員一直是她的夢想，復興航空到現在該給的保障沒有完全到位，令他們相當氣憤，現在無業的她只希望能夠趕快找到工作，薪水高低反而是其次。

前復興航空25歲吳姓空服員則說，資遣費他有入帳，但經過復興航空公式計算只有1萬多元，這次也是希望能夠盡快找到工作。

(中時)