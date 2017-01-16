貨機墜吉爾吉斯村落 撞毀建築 已32死
(更新:死亡人數升至32人)土耳其航空(Turkish Airlines)一台貨機，今在靠近吉爾吉斯的瑪納斯國際機場(Manas International airport)的附近墜毀、摧毀數棟建築，目前已經有至少32人死亡。
BBC報導，死者中包括數名孩童，這家飛機原本是在前往伊斯坦堡途中，打算在瑪納斯國際機場稍作停留，但卻不幸墜落在人口稠密地區。當時因為濃霧所以能見度不佳，但不前仍未確定確切的失事原因，瑪納斯國際機場現在已經關閉。
稍早事件發生後，路透社(Reuters)報導，搜救人員找到了一名駕駛的屍體，以及15具在這架波音747噴射機墜毀地點附近民宅裡找到的屍體。
(中時電子報)
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