圖利不動產鑑價商 台北地院書記官判3年定讞

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台北地院民事執行處書記官林峻岳，從8年前起私自將法院不動產鑑價工作，交給未領有證照的陳姓友人負責，讓陳男賺取4萬多元的不法利益，最高法院今日依貪汙罪將林男判刑3年，褫奪公權1年，遭停職中的林男將入獄服刑，並將失去書記官工作。

判決指出，法院為公平分配法拍動產及不動產鑑價工作，訂有分配表，依時段交由不同鑑價公司承包。林男卻在2009年間，因與陳男共同投資法拍屋感情交好，他明知對方未領有不動產估價師執照，卻將法院27件民事執制執行案件交給陳男鑑定。

檢調接獲檢舉後發動搜索及調查，林峻岳辯稱不知陳姓友人不具不動產估價師資格，但坦承便宜行事將鑑價案都交給執達員處理，將責任都推諉給他人；案發後北院立即將林停職，並指示政風室協助調查，檢方訊後也將林男依貪汙罪起訴。

高院更二審認為，林男身為司法人員，本應廉潔自持，竟與陳姓友人共同投資法拍屋感情交好，違法委託無鑑價師執照的陳男鑑價，嚴重戕害鑑定人承辦法官囑託案件的公平性，依貪汙罪將他判刑3年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)