陸汽車去年銷售2800萬輛 全球第一

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2016年中國大陸汽車的產量和銷量都超過2800萬輛，連續8年蟬聯全球第一。

南方都市報今天報導，2016年大陸汽車的產量和銷量較2015年各自成長14.5%和13.7%。

相對於大陸，美國汽車於2016年的銷量為1754萬輛，保持了7年的連續成長。

報導表示，大陸和美國車市就像兩國經濟一樣，此消彼漲，又相互依存，在競爭中完成了全球產業的推動和轉型。

報導引述廣汽豐田副總經理黃永強說，2016年大陸車市成長的原因由一系列意外因素構成，比如油價不高、「房市的擠出效應」帶動了車市等。

多數業界人士認為，2017年，大陸車市這種產銷量都大幅成長的情況將難以再出現。1060116

(中央社)