蜜拉喬娃維琪親切亮相 中文向粉絲問好

睽違20年再訪台，好萊塢女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）今天在「惡靈古堡：最終章」宣傳記者會親切用中文向媒體問好，「你好，我愛你們，台灣」。

蜜拉喬娃維琪與導演老公保羅安德森（Paul William Scott Anderson）出席「惡靈古堡：最終章（Resident Evil：The Final Chapter）」記者會，記者會全程使用英文，由藝人阿Ken主持，蜜拉喬娃維琪、保羅安德森在記者會互動親密，保羅安德森不斷稱讚老婆說，「惡靈古堡」系列受歡迎，都是因為蜜拉喬娃維琪。1060116

(中央社)