北市榮濱年貨大街 周邊交管看這邊

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台北市榮濱年貨大街將在濱江果菜批發市場周邊舉行，北市警方在20日至27日活動期間，進行交通管制，主要封閉路段為民族東路410巷2弄至五常街。（警方提供）中央社記者朱則瑋傳真 106年1月16日

台北市榮濱年貨大街將在濱江果菜批發市場周邊舉行，北市警方在20日至27日活動期間，進行交通管制，主要封閉路段為民族東路410巷2弄至五常街。

農曆春節將至，家家戶戶紛紛提早出門購買年貨，北市除了迪化街等商圈，榮濱年貨大街也是民眾購買年貨首選之一，活動期間從20日到27日共8天，每天早上6時至下午5時，整體活動範圍在民族東路410巷及同巷2弄，預計將湧入大量人潮。

北市警局中山分局不敢大意，規劃周邊交管因應，警方表示，封閉路段為民族東路410巷（民族東路410巷2弄至五常街），機車可從民族東路410巷至同巷2弄間，可北往南行駛，車輛沿第二果菜市場繞行，由建國北路3段113巷出。

警方說，民族東路410巷2弄至五常街封閉路段旁的巷子，僅能東西向通行，建議民眾搭乘大眾運輸，如果要自行前往，汽車可停放在民族漁市及榮星花園停車場；機車可停放五常街（建國北路3段至民族東路410巷）南側汽車停車格、民族東路410巷2弄20號（前計程車招呼站改繪為機車停車格）及民族東路410巷前段西側人行道。

警方也將在活動期間，加強違規取締，拖吊，以維周邊交通秩序及順暢。1060116

(中央社)