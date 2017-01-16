慈濟志工一句話 孝子轉念啟新生

家住嘉義縣梅山鄉的林德霖，歷經生命中的坎坷與磨鍊，在聽從慈濟志工的勸告而轉念後，如今已成為梅山環保站勵志的典範。（慈濟基金會提供）中央社記者江俊亮傳真 106年1月16日

歷經妻子不告而別、父親過世、身體病痛等煎熬的林德霖，在心灰意冷、準備尋短之際，聽從慈濟志工的勸告而轉念，如今已成為快樂的慈濟人。

現年58歲的林德霖，家住嘉義縣梅山鄉，去年底授證為慈濟環保志工。他說，自己能從生命的谷底爬起來，重啟新生，要感謝生命中的貴人─慈濟志工江林金鸞。

一生坎坷的林德霖說，他出身大家庭，母親是大地主的女兒，父親入贅後，育有5男2女，他在家排行老六。由於與大哥、二哥相差近20歲，因此從小飽受欺負。

小時候因被兄長欺負，造成右手神經受損，讓他留下難以抹滅的傷痛；國中畢業後，他前往彰化親戚家開設的機械廠工作；但25歲那年，因母親意外身亡，他又回到梅山協助父親農務。

孝順的林德霖在父親的安排下，與外籍配偶結婚，沒想到他對妻子百般照料，妻子卻在婚後5個月又4天不告而別，悄然離家，至今音訊全無，讓他無法接受。

婚姻受創的林德霖，自此封閉自己，每天躲在廁所裡哭泣，整個世界，只剩下父親與果園。尤其93歲的父親，在11年前過世後，他更加封閉自己，幾乎足不出戶。

6年前的清明節，林德霖在掃墓時不慎跌倒，傷及腰椎，內心封閉的他，不想面對人群，索性也不看病，竟聽從電台廣播，連續吃了3年的電台廣告藥物，導致病情惡化。

林德霖的鄰居因不忍心看他飽受折磨，於是勸他到醫院就診；接受2次受術後，雖然緩解身體的病痛，但心裡的難題依舊沒有解套。熱心的鄰居於是通報慈濟基金會，由志工江林金鸞探視關懷。

有一天，林德霖因打不開心裡的結，竟想喝農藥自殺。江林金鸞勸他「一隻小螞蟻都要生命了，更何況是人？」並勉勵他要振作，不要頹廢，逐漸喚起林德霖的求生意志。

林德霖打消尋短念頭之後，開始接受正規醫療救治，並由慈濟基金會列為感恩戶，每月提供新台幣6000元生活補助，且在志工許彩月的鼓勵下，開始參加梅山環保站的環保活動。

他說，第一次走進梅山環保站，看到每個人都很賣力的工作、彎腰做分類，不怕手髒，也不怕物重，認真又快樂的模樣，令人神往，尤其看到80多歲的老人家也在做，讓他深受感動。

為此，林德霖也期勉自己，要把重生的力量回饋給社會，自此每天上午8時就到環保站做資源回收，如今愈做愈心境開朗，獲授證為慈濟環保志工，也成為梅山環保站勵志的典範。1060116

(中央社)