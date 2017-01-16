副總統：全力以赴讓3國際公約國內法化

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副總統陳建仁16日出席兩公約第二次國家報告國際審查會議開幕式表示，聯合國9大核心國際人權公約，尚有3個還沒國內法化，政府會全力以赴；成立符合巴黎原則的「國家人權委員會」，是政府終極目標。中央社記者郭日曉攝 106年1月16日

副總統陳建仁今天表示，聯合國9大核心國際人權公約，尚有3個還沒國內法化，政府會全力以赴；成立符合巴黎原則的「國家人權委員會」，是政府終極目標。

陳副總統上午出席公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約第二次國家報告國際審查會議開幕式表示，西元2009年施行兩公約後，2012年首次依聯合國標準提出「兩公約初次國家報告」，2013年邀10名國際人權專家訪台審查，提81點結論性意見與建議，成為台灣改善人權重要參考指標。

陳副總統說，為全面檢視自提出兩公約初次國家報告後人權狀況，落實定期提出人權報告制度，遵循初次國家報告模式，撰寫第二次國家報告。

陳副總統表示，第二次國家報告更廣泛提供各國、聯合國相關組織及國際人權團體參考，也提供台灣所有駐外館處，向駐在國宣傳台灣人權發展情形，彰顯台灣積極參與國際人權事務決心。

陳副總統說，今年再邀國際人權專家訪台審查台灣第二次提出的兩公約報告，協助檢視台灣人權進展實況及提改進意見，凸顯台灣重視國際人權專家意見及和國際人權接軌強烈企圖心。

兼任總統府人權諮詢委員會召集人的陳副總統表示，人權立國是政府既定政策，即使台灣無法參與聯合國官方活動，仍努力將重要國際人權公約國內法化。

聯合國有9大核心國際人權公約，陳副總統說，目前尚有禁止酷刑和其他殘忍不人道或有辱人格的待遇或處罰公約、保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約、及保護所有人免遭強迫失蹤國際公約尚未國內法化，政府會全力以赴。

陳副總統說，成立符合巴黎原則的「國家人權委員會」，促進及保障每個人的人權，防止重大侵害人權事件發生，是政府終極目標。1060116

(中央社)