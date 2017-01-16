陸信貸結構改變 反映房市降溫

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大陸央行主管的媒體刊文指出，民眾信貸結構正在改變，2016年12月企業中長期貸款大幅回升、居民部門中長期貸款下降，顯示資金更多導入實體經濟，房地產市場逐步降溫。

中國人民銀行（大陸央行）主管的媒體「金融時報」今天刊文指出，2016年12月大陸社會融資規模大幅增加，比2015年同期增加人民幣4466億元，遠超市場預期，而信貸的結構也產生了變化。

其中，2016年12月非金融企業中長期貸款為6954億元，遠高於11月的2018億元和10月份的728億元，顯示企業中長期貸款增加，而這是衡量企業投資意願和經營活力的指標。

2016年12月居民部門中長期貸款新增約4200億元，儘管比2015年同期新增近1300億元，但比2016年11月少增1400多億元，顯示以房貸為主的居民中長期貸款新增量下滑，呼應房市的降溫。

文章也指出，大陸狹義貨幣供應量M1和廣義貨幣供應量M2，兩者年增量的「剪刀差」連續5個月縮小，顯示企業活期存款逐漸投入市場運用與經營。1060116

(中央社)