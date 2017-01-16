澳網》苦戰4盤 盧彥勳無緣次輪拚球王
「台灣一哥」盧彥勳16日澳網打頭陣，可惜男單首輪面對俄羅斯19歲小將盧布列夫(Andrey Rublev)先盛後衰，6比4、3比6、6(0)比7、3比6吞敗，無緣次輪與球王莫瑞碰頭。
面對自會外賽闖進的盧布列夫，前8局雙方互保發球局，第9局盧彥勳率先破發連下2局，6比4拿下。不過次盤第6局反遭世界排名156名盧布列夫率先破發，盧彥勳第7局一度有機會回破，但被盧布列夫連兩記Ace球救回，盧彥勳3比6遭扳平。
第3盤雙方陷入激戰一路拚進搶七決勝局，可惜盧布列夫的強勢發球讓盧彥勳難抵連失7分，盤數落入1比2落後。第4盤盧彥勳同樣陷入苦戰，4、5局雙方互破發球局，儘管盧彥勳屢屢有精采好球，場邊僑胞不時給予熱情加油聲，但盧彥勳第8局發球局未能保住，盤數1比3無緣次輪。
連續第2年單打首輪止步，盧彥勳接下來還有雙打賽程，將與捷克搭檔維塞利(Jiri Vesely)，迎戰地主外卡波爾曼(Marc Polmans)／惠廷頓（Andrew Whittington）。
(中時電子報)
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