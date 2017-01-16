矯正署長交接 巫滿盈：全身而退是萬幸！

矯正署長巫滿盈(左)屆齡退休，法務部16日舉行矯正與政風首長主管交接與宣誓典禮，部長邱太三(中)主持，將印信交給新任署長黃俊棠。（王英豪攝）

矯正署長巫滿盈今日屆齡退休，遺缺由台北監獄典獄長黃俊棠接任。巫滿盈在交接典禮上細數矯正40年生涯，笑說結束署長1年9月任期安然下莊，「全身而退是萬幸！」終結一生漂泊、壓力鍋的生活，終於能重回家庭，未來能夠為老母修剪指甲、按摩肩膀，將是他人生最大的幸福。

法務部今日上午舉行矯正署長與新任政風處長交接典禮，除矯正署長換人做，原台北市政府政風處長劉明武則升任行政院政風處長。部長邱太三致詞時笑說，為了讓劉明武到行政院服務，還與台北市長柯文哲上演爭奪戰，感謝柯市長最後願意成全。

卸任矯正署長巫滿盈1976年起擔任公職，從基層科員做起，歷任多所監所首長。2015年高雄大寮監獄爆發囚犯挾持管理員事件，原署長吳憲璋選擇提前退休，巫滿盈在風雨飄搖之際臨危受命，邱太三今日為此特頒二等法務專業獎章、一等服務獎章表揚。

巫滿盈今日表示，公職生涯40年，幾乎在監所過了一輩子，其間遷調23次、一生漂泊，幾乎沒有好好過一天家庭生活，接任署長後戒慎恐懼，歷經1年9月安然下莊，終於能重新規劃人生。巫還引用蘇東坡「回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴」一詞，闡述退休心情。

新任署長黃俊棠歷任泰源技能訓練所、台北看守所、新竹監獄、台北監獄等監所主管，他形容矯正人員「責重事繁，位卑俸微」，感謝妻子包容支持，與長官的愛護，懷著感恩的心接下新職。

黃俊棠今提出七大興革方向，包括落實人權保障、營造人文化收容空間、強化前後門政策解決人犯擁擠問題、妥適處遇高齡囚犯、發展特殊人犯系統處遇、跨域合作、加強資訊技術應用、提振矯正人員士氣與尊嚴等。

邱太三致詞時說，時代在變、環境在變，但監所基本設施沒有改變，所幸蔡英文總統、院長都注意到這問題，總統希望積極興建監所，有效改善監獄條件，而黃俊棠對此提出很多意見，「與其讓他說，不如讓他做」，因此選定黃擔任署長，希望署長能就擴建、興建監所進行期程管理定期追蹤。

(中時)