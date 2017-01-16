年改爭議不斷 軍公教發起絕食抗議

年金改革爭議不斷，由軍公教人員組成的監督年金改革行動聯盟16日上午在立院門口發起絕食抗議。（鄧博仁攝）

年金改革爭議不斷，由軍公教人員組成的監督年金改革行動聯盟16日上午在立院門口發起絕食抗議。（鄧博仁攝）

年金改革爭議不斷，由軍公教人員組成的監督年金改革行動聯盟16日上午在立院門口發起絕食抗議，聯盟並已申請中研院周邊路權，要在21及22日年金改革國是會議舉行時，包圍中研院。

(中時)