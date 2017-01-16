計程車業者揭4謊言 轟Uber無心要合法

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19個計程車勞資團體代表舉辦記者會，喊出「戳破Uber謊言 杜絕違法營業」，會中列舉4個Uber謊言。（張家豪攝）

今19個計程車勞資團體代表舉辦記者會，喊出「戳破Uber謊言 杜絕違法營業」，會中列舉4個Uber謊言。

台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭立嘉指出，Uber並沒有跟各計程車工、公會（勞、資團體）談合作。

交通部日前修法，准許可放寬車色、車種、費率的「多元化計程車方案」，但因為還是必須申請為計程車，並沒有鬆綁自小客車也可加入，所以Uber未申請。鄭力嘉指出，台北市多元化計程車隊申請、高雄市多元化計程車隊申請已截止，Uber都沒有申請，「Uber完全沒有要合法。」

另外，Uber駕駛稱只要所用車輛是跟Uber合作的租賃公司車輛，並持有職業駕照，就不會被政府取締。但鄭力嘉強調，已再次跟公路總局求證，無論是司機租車後加入、Uber幫司機租車後讓司機加入，或是靠行租車公司私自加入，都屬違法。

再者，日前有民眾質疑根據Uber App同意條款，乘客使用Uber App條款檢舉造成Uber損失，Uber可求償，Uber對此表示條款在台經營後從未修改，對此低調不回應。但鄭力嘉說，乘客使用Uber App檢舉，Uber可求償，這是恐嚇乘客，並逃避違法責任，毫無法律根據。

鄭力嘉提及，計程車司機已自主成立檢舉大隊，目前累積100多件檢舉，但鑑於公路總局先前檢舉Uber成功後，所用該Uber app帳號就會被鎖，所以計程車業者採累積一定件數再檢舉，但不會超過30天檢舉法定期限。

鄭力嘉也說明檢舉Uber懶人包：

（一）擷取Uber App中，車輛前往中、上車與下車後3張畫面

（二）拍下清楚可見車輛牌照的照片

（三）寫明檢舉人基本資料，上車地點與下車地點與車資收費

（四）寄到各直轄市政府交通業管機關

但鄭力嘉解釋，不是真的要檢舉Uber，而是希望Uber駕駛不要再違法。

記者問及Uber若真的跟計程車業者談合作，如何因應？鄭力嘉回答，Uber一定要派遣有合法營業車牌照、有職業駕照的計程車駕駛，另外不能接受Uber高達25％的抽佣。

記者問及計程車駕駛發生性侵韓國女大生事件，鄭立嘉回答，大部分計程車駕駛都兢兢業業，也一直提升服務品質，該位涉及性侵韓國女大生駕駛，並沒有前科，可成為合法駕駛，所以工公會業者都非常憤慨。工公會業者齊聲呼籲，營業車犯罪行為要特別重罰。

記者問及，業者一向主張計程車較安全，如何看待也發生性侵事件。鄭立嘉答道，計程車駕駛是合法駕駛，被政府列管，短時間內很容易被找到，如果是非法駕駛，短時間要去哪裡抓？

鄭力嘉強調，不要再相信Uber，Uber完全無心要合法，希望被Uber陷害、被Uber誤導視聽的租賃車駕駛朋友，必須要嚴正看待。

他說，記者會出席業者都有申請多元化車隊，也願意提出相當優惠措施，輔導Uber駕駛成為合法計程車駕駛，Uber駕駛可主動聯繫，不再擔心被取締、檢舉。

記者問及交通部日前與Uber高層會面，交通部表示Uber若願意投入偏鄉經營，可因地制宜來研擬方案。鄭力嘉回答，交通部必須明確定義何謂偏鄉，偏鄉老人是否會使用Uber叫計程車？

他說，交通部也已在推「需求反應式運輸服務（DRTS）」，就是讓偏鄉的計程車公車化，這項政策非常好，可朝這個方向，也已在花蓮縣萬榮鄉、玉里鎮以及台東縣延平鄉推動。

鄭力嘉強調，如果Uber是合法業者，在哪都可營業，交通部官員不能認為Uber在偏鄉就可營業，台北市就不能營業，重點還是Uber願不願意成為合法業者。他呼籲交通部官員：「以後這種話盡量少講，因為當Uber還沒有成為合法業者之前，跟他講這麼多都是廢話，而且把交通部官員尊嚴放在哪裡。」

今出席團體包括汽車運輸業駕駛員全國總工會、台北市汽車駕駛員職業工會、計程車駕駛員工會全聯會、台灣大車隊及計程車客運商業同業公會全聯會等19個計程車勞資團體代表。

(中時)