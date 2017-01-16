春節前急募熱血 最缺A型和O型

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農曆春節前1週是醫院用血及備血高峰，血液基金會今天表示，目前血庫量約剩6.4天，仍低於安全庫存量7天，最缺A型和O型血，呼籲民眾春節前踴躍捐熱血。

台灣血液基金會公關處長黎蕾表示，目前血庫量約剩6.4天，但因週末假期剛過，週末的捐血血液還沒處理完，週一醫院的領用量也較大，血量可能還會有小幅波動。

再過1個多星期就是春節假期，黎蕾說，往年農曆年節前一週才是醫院用血及備血高峰期，至今全台已有許多合作單位取消捐血活動，預計血庫將損失3000袋、約75萬c.c.血量，擔心春節前夕恐出現供血危機，呼籲民眾踴躍捐血。1060116

(中央社)