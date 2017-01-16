北市近500學生腹瀉 便當仙人掌桿菌超標
台北市衛生局今天說，造成明湖國中和天母國小學生集體腹瀉的「蒜泥白肉便當」仙人掌桿菌超標嚴重，仙人掌桿菌引起中毒症狀分別有嘔吐和腹瀉，且容易由灰塵及昆蟲傳播。
台北市4所國中、國小498名學生5日中午吃完營養午餐後，6日上午出現拉肚子情況，教育局當時表示，有學生拉過1、2次，7人到院看診，診斷結果為腸胃炎，無人住院治療；7日媒體報導後，教育局要求業者停止供餐。
衛生局16日上午舉行記者會，並公布造成學生集體腹瀉原因，衛生局解釋，抽驗士福餐盒供應給明湖國中及天母國小的「蒜泥白肉便當」，檢驗結果均檢出仙人掌桿菌大於1100個/公克，容許標準為仙人掌桿菌100個/公克，嚴重超標。
為確保食安，衛生局已命令廠商停止供餐，對於3名糞便檢體有檢出仙人掌桿菌的廚工，也要求立即調離食品作業，確認完全康復及追蹤糞便檢體不帶病原菌後，才能復工。
衛生局解釋，仙人掌桿菌引起中毒分為嘔吐型及腹瀉型，且容易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐壞或變質等現象，造成食品中毒原因主要為冷藏不足，保存不當。
衛生局表示，士福餐盒留樣檢體「蒜泥白肉便當」及天母國小留樣檢體「蒜泥白肉便當」均檢出仙人掌桿菌超標，將依違反食品安全衛生管理法規定，處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。1060116
(中央社)
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