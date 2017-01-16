軍公教團體號召3萬人 包圍年改國是會議

年金改革國是會議全國大會21日登場，監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南（前中）16日表示，會議地點臨時更改，將申請中研院周邊路權，號召3萬人到場；6位代表今起展開絕食抗議。中央社記者陳俊華攝 106年1月16日

年金改革國是會議全國大會21日登場，監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南今表示，會議地點臨時更改，將申請中研院周邊路權，號召3萬人到場；6位代表今起展開絕食抗議。

監督年金改革行動聯盟上午在立法院正門口舉行記者會。黃耀南表示，年金改革國是會議1月21、22日將召開，總統府網站上公告地點在台北世貿國際會議中心，但據了解已經改在中央研究院人文社會科學館國際會議廳。

黃耀南表示，上星期他到台北市政府申請路權、集會遊行，但發現上週四前中研院周遭路權就已經被民進黨派人全部申請下來，「執政黨用非常卑劣手段，箝制人民集會遊行自由」，監督聯盟已把目前民進黨申請的路權團團包圍，當天預計號召3萬人參加集會遊行。

他也說，有6位夥伴從今天開始，在立法院前絕食到國是會議召開為止，絕食人員包括軍公教勞警消；並帶領群眾呼喊「假改革、真鬥爭」、「無良政府、毀約背信」、「執政無能、人民遭殃」等口號。

監督年金改革行動聯盟副召集人李來希表示，執政黨不能開大門走大路，軍公教勞工不到萬不得已，不會走上街頭，「這是國家的悲哀」，重大的國家會議改在深山裡開、時間地點一改再改，「林萬億如果不下台，年金改革不會好」。

監督年金改革行動聯盟副召集人胡筑生說，軍人頂天立地，嚴格講起來不該參加絕食行動，但絕食是最溫和理性的措施，年改國是會議不斷更換場地、設置障礙，當無法表達心聲時，只能在這裡靜坐，「希望能看到我們、聽到我們，好好溝通」。1060116

(中央社)