獸醫充當法醫 為枉死動物伸冤
高雄市動保處今天說，全市去年動物疑遭虐待致死、進行解剖案件有16件，以外傷致死6件及疑似中毒7件居多，隨著動保意識抬頭，獸醫也擔任「動物法醫」調查死因為枉死動物伸冤。
動保處說，近日接獲多起疑似毒殺狗及鳥的通報案件，動保處派員稽查並將現場可疑飼料，犬隻及數隻鳥的屍體帶回檢驗，釐清死因。
獸醫師剖檢後發現屍體胸、腹部軟組織大面積的出血病變，更加大膽推測中毒造成，當下並採集胃、腸內容物後送其他機構進行毒化物分析，確認死因。
動保處表示，在動物保護觀念日漸抬頭下，獸醫師的另一角色「動物法醫」也日漸重要，「動物法醫」在國內算是剛起萌階段，專責獸醫師需不定期接受「動物法醫」相關課程等訓練，充實本職學能，厚植動物醫學技術，才能成為稱職的「動物法醫」。
動保處指出，動保解剖案件對疾病檢驗的獸醫師是項新的任務與挑戰，既要有獸醫的專業技能，更需具備法醫的基本常識與靈敏度。動物不會講話，也沒有親友替牠們擊鼓伸冤，惟藉由「動物法醫」透過科學檢驗，從受虐動物或寵物屍體探究死因、方式、時間等有否違法，替牠們伸張正義。
動保處表示，現行動物保護法已針對虐待動物提高罰責，甚至會涉及刑責，未來面對各種動物案件，唯有仰賴專業的「動物法醫」，才能為受虐、枉死的動物伸冤。1060116
(中央社)
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