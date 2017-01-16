清大首招天文物理組 號召高中生探索宇宙

清大今天表示，鑑於國內大學沒有專門的天文系，決定創全台之先，106學年增設天文物理組，招收對天文有興趣的高中生，未來有機會跟著教師參與跨國研究。

清華大學天文所教授賴詩萍指出，國內天文研究近20年有突飛猛進的發展，也參與許多大型的跨國計畫，天文專才供不應求，有必要從大學開始重點培養，且現代天文學不僅止於記錄與觀察，必須有紮實的物理基礎，才能從事尖端天文研究。

賴詩萍表示，常看到有些青少年從小展露對天文的強烈興趣，中學加入天文社團，但因高中課程將天文學包含在地球科學中，使志在天文的學生在大學多選擇就讀地球科學系而非物理系，但地科包含氣象、地質、天文、海洋等領域，要學的很多，卻難專精，要等研究所才能深入天文研究。

鑑於國內大學目前沒有專門的天文系，清華大學表示，物理系今年新增設天文物理組，希望招收有志於天文研究的高中生，比起一般物理系或地球科學系，學生更能專注於天文物理領域；106學年共招收8個名額，包括個人申請5名、繁星推薦1名、考試分發2名。

清華大學表示，新設的物理系天文物理組課程將加強天文學、天文物理學，以及相對論、粒子物理學等課程，大三開始，學生可以選擇加入系上任一研究群，如研究黑洞的高能天文物理研究群、研究太陽、地球如何誕生的恆星形成研究群、或探究宇宙起源的宇宙論研究群等。

清華大學指出，理學院2001年就設立天文研究所，與國外研究機構合作緊密，未來大學部天文物理組的課程，部分也將以英語授課，培養學生與跨國團隊合作能力，未來有機會跟著老師到智利沙漠，用全球最大的陣列望遠鏡探測太空，或是到南極、巴黎天文台參與跨國研究 1060116

(中央社)