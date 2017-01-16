狄安東尼回紐約 又想到林書豪的好

我要評比

NBA籃網今天在主場迎戰火箭，火箭總教練狄安東尼過去是林書豪的恩師，他談到愛徒時，又提醒大家「林來瘋」時期的美好。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天以112比137慘敗給休士頓火箭，籃網的林書豪持續因傷缺陣。

林書豪在2011至2012年球季效力紐約尼克隊，締造「林來瘋」傳奇，當時總教練是狄安東尼（Mike D'Antoni）、助理教練是艾特金森（Kenny Atkinson），艾特金森如今是籃網總教練。

去年12月籃網前往火箭主場時，狄安東尼說過，林書豪是他人生中最棒的籃球故事。

「休士頓紀事報」今天報導，狄安東尼表示，林書豪讓他感到自豪。對於林書豪受傷缺席，狄安東尼認為，控衛是球隊的大腦、球隊的發動機，當球隊少了這號人物，就會變得很艱難。1060116

(中央社)