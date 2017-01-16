傳南韓可能延後決定THAAD部署地點

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路透社引述南韓聯合新聞通訊社報導，南韓國防部今天表示，美國反飛彈終端高空防衛系統（THAAD）敲定部署地點的合約，可能延後簽署。

報導說，南韓和美國認為，部署終端高空防衛系統，目的在防禦北韓核子與彈道飛彈戰力日益壯大的威脅。

不過，北京當局強烈反對在南韓部署這套系統，理由是它強大的雷達系統可能滲透到中國大陸領土，部分南韓反對派領袖因此要求延後或取消部署。

盛傳將出馬競選南韓總統的前聯合國秘書長潘基文昨天表示，南韓部署終端高空防衛系統十分恰當。（譯者：中央社盧映孜）1060116

(中央社)