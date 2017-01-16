駐處訪大馬台商 推新南向政策

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駐馬來西亞代表章計平昨天拜訪霹靂州怡保的台商，並出席台商公司尾牙餐會活動，場面熱絡。

章計平前往霹靂州出席活動，並受到緯鉅膠管公司董事長黃炳火等歡迎。

章計平趁機說明總統蔡英文推動「新南向政策」，加強在雙向的經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結等四個面向的合作，要建構與大馬為新型夥伴關係。

章計平參訪緯鉅公司的兩座廠房及生產線，了解廠房興建緣由、生產線的現況及產品銷售等情形。當天中午，他也應邀出席緯鉅公司所舉辦的年度尾牙餐會，約700餘位員工與眷屬參加。

緯鉅膠管公司創建於1995年，是大馬最大的中低壓塑膠管製造廠商，客戶遍布全球70餘個國家，員工近500人。1060116

(中央社)