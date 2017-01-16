復興航空員工轉職 就業媒合航空旅運業

我要評比

勞動部長郭芳煜表示，今天舉辦徵才活動，希望幫復興航空公司的員工找到工作。本次專案媒合活動廣邀航空、航勤、旅遊運輸、旅宿餐飲、物流倉儲及百貨精品業等相關產業。

郭芳煜說，感謝新北市政府與台北市政府的協助，為能適才適所，專案媒合前，針對員工原職務內容及其專業性的就業需求，進行職務職能分析，包括職缺的篩選，從44家廠商職缺中篩選出26廠商，以符合復興航空公司員工。

現場有80多個機師的職缺，還有空服人員、地勤運務人員、客艙維修、飛機外觀噴漆打磨人員、機械維修員等航空業。多數前往應徵的空勤、地勤與機師，仍希望從事自己喜愛的航空業。

勞動部事前打電話或以簡訊，通知1600多位復興航空公司員工，今天有徵才活動，在新北市政府的現場，有許多櫃台與專屬就業諮詢的隱蔽空間，希望讓現場就業諮詢，幫助復興航空公司員工找到工作。

郭芳煜表示，後續會檢討今天的成果，有必要時，將繼續幫助復興航空員工找到工作。他受訪時說，勞動部一直與資方、勞方聯繫，希望圓滿處理這次的復興航空結束營業事件。

在爭取法定權益上，勞動部希望資方可以儘量依據勞方訴求給予回應。郭芳煜表示，在法定權益以外，盡力與資方協商，也儘速協助被資遣員工就業與轉職。

為協助復興航空公司員工順利就業與轉職，勞動部勞動力發展署今天結合雙北，在新北市政府大禮堂辦理「復興航空公司員工就業專案媒合活動」，提供1400個以上職缺，協助復興航空公司員工順利就業與轉職。

今天專案媒合，廣邀航空、航勤、旅遊運輸、旅遊餐飲、物流倉儲及百貨精品業等相關產業，包括中華航空、遠東航空、台灣虎航、華信航空、亞洲航空、漢翔公司、航合公司等。

勞動力發展署表示，對復興航空公司無預警解散員工，希望透過中央與地方政府資源整合的加成效應，共同協助復興航空公司員工就業與轉職。1060116

(中央社)