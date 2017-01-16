國民黨前考紀會主委簡維章 月初辭世享壽88歲

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國民黨前考紀會主任委員簡維章不幸於本月3日辭世，享壽88歲。國民黨表示，簡維章功在黨國社會50年，對於其辭世，國民黨深感哀悼與不捨。

簡維章曾任嘉義縣梅山國中校長13年、省議員9年，之後歷任國民黨嘉義縣黨部主任委員、台灣省黨部第三組總幹事、電信黨部書記長、中央社工會主任、及中央考紀會主委等多項國民黨職。

簡的家屬已定於21日下午2時於台北市第一殯儀館景行廳舉行告別式，前副總統蕭萬長將擔任治喪委員會主任委員。國民黨為表彰其對國民黨的貢獻，國民黨部也將派代表為簡辦理覆蓋黨旗儀式，以示尊崇。國民黨表示，簡終其一生，春風化雨、為民喉舌、功在國家社會，留給後人無限追思與懷念。

(中時)