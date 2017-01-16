湯瑪斯創美巡紀錄 SONY贏7桿奪2連勝

美國23歲新星湯瑪斯，SONY公開賽創美巡紀錄253桿封王。(美聯社資料照)

最近火紅的美國23歲新生代高手湯瑪斯，最後11洞抓下6隻小鳥，連續兩天揮出65桿(-5)，這個成績不僅讓他站穩龍頭位置，最終還大勝排名第2的里約奧運金牌英格蘭名將羅斯7桿，以總桿253桿(-27)勇奪2連勝及美巡2016-2017第3冠。

湯瑪斯在SONY賽打出2013年轉入職業以來最漂亮一役，首輪飆出美巡史上第7人、第8次59桿；第2輪64桿，締造美巡36洞最低桿123桿；第3輪65桿，平美巡54洞188桿紀錄；決賽輪再打出65桿，4輪總桿253桿，一舉改寫阿默三世於2003年德州公開賽保持的254桿72洞最低桿錄。

這場比賽是湯瑪斯2016-2017球季個人第6戰，期間共贏得CIMB菁英賽、上周SBS冠軍賽與SONY公開賽3勝，本季目前為止奪冠率高達5成，超越日本好手松山英樹2勝，暫居目前最多勝、獎金榜第1與聯邦積分排行榜首，氣勢如日中天。

湯瑪斯決賽輪再演出拉尾盤，前7洞吞1個柏忌，沒有抓下任何小鳥，但第8洞開始展開抓鳥攻勢，第8、9洞連抓2鳥，後9洞再進帳4鳥，前9洞34桿，後9洞31桿，其中最後1洞5桿長洞抓鳥成功，成為改寫美巡72洞紀錄的關鍵性一鳥。

目前世界排名第12的湯瑪斯，這場冠軍篤定首度闖進前10，且是最年輕的世界10大高手。

另1位目前世界第5的前球王史畢斯，比湯瑪斯大1個多月，這兩位美國23歲高手，看好日後將是美國的2支大樑。史畢斯決賽輪揮出64桿，以總桿261桿(-19)躍居第3。羅斯打出64桿，以260桿(-20)第2作收。

(中時電子報)