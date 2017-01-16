愛的小手虐童？社會局：派員了解

網友15日在臉書社團「爆料公社」表示，鄰居多次在新北市中和區新生街打罵小孩。（葉書宏翻攝）

網友15日在臉書社團「爆料公社」表示，鄰居多次在新北市中和區新生街打罵小孩，時常聽到孩童哭喊「不要！不要！」女家長疑似拿「愛的小手」不斷打罵女童的頭部。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺今（16）日證實，有接獲其他民眾通報，將會安排社工人員前往了解當時情況。

許芝綺指出，今上午接獲其他民眾通報，事件發生在14日下午，目前已經掌握該名家長身分，尚未聯繫上，將會進一步了解事發經過、平時管教狀況，釐清該事件是單一亦或是累犯，管教與管教過當常常僅是一線之隔，需了解後才能予以協助。

網友在臉書社團「爆料公社」留言指出，每次都聽小孩哭喊「不要！不要！」大家本來都不想管別人家的事，這次終於忍不住出去看，14日下午5時許，只見女家長不斷拿疑似拿「愛的小手」打女童的頭，女童抱頭哭喊：「不要打我！」

鄰居好意關心詢問家長小孩犯了什麼錯？女家長咆嘯說：「我教小孩關你什麼事？有礙到你嗎？」，家長又拿「愛的小手」指著對小女孩大聲恐嚇「妳給我閉嘴，你再哭我打死妳知不知道。」

隨後，有個很兇的男人出來指責女童家長「我在樓上都聽到。你不是第一次這樣了喔。你不要吵了。」家長才帶著女童悻悻然回家，女童邊哭邊回家。警方獲報到場後，母女早已離開現場。

(中時)