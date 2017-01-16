籃網台灣之夜 林書豪懊惱無緣登場

在滿場球迷加油下，美NBA布魯克林籃網今晚主場輸給休士頓火箭，台裔球星林書豪依舊缺戰沒有出場。儘管豪小子期盼下週復出，但籃網十分謹慎，迄今仍無時間表。

拜林書豪之賜，籃網晚上首次舉辦「台灣之夜」，入場前1萬名觀眾皆可獲林書豪公仔，同時推銷今年8月在台灣舉行的2017台北世大運。球迷拿公仔很興奮，球賽也吸引近2000名僑胞到場加油助陣，場面相當難得。

列傷兵名單的林書豪西裝畢挺坐在場邊加油，想盡早回到場上，特別是台灣之夜還以他的公仔為主，現場又來了如此多亞裔球迷，但林書豪仍未能上場，複雜心情全寫在臉上。

駐紐約台北經文處長徐儷文等人也到場觀戰，期盼林書豪早日康復，讓廣大球迷再見投籃英姿。不少兩岸三地球迷及旅美僑胞更是衝著林書豪而來，為他加油打氣，期待他好好養傷盡快回到場上。

林書豪上週接受媒體訪問，由於復原情形較上次受傷時快，最快2週內（也就是下週）可重回球場，但籃網還是以健康為最大考量，不少球評皆認為林書豪復出時間恐未若想像中快，還需要多一些耐心。

籃網則以具體行動力挺林書豪，在官網（http://www.nba.com/nets/）販售2017-2018季賽聯票，依舊以豪小子為賣點。

在林書豪及中鋒羅培茲（Brook Lopez）今晚缺陣下，籃網打了半場好球，但「第3節魔咒」再現，最後又無力反攻，終場以112比137輸球。1060116

(中央社)