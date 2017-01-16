黃肇熙退休 蔡豐清接勞動基金運用局長
勞動基金運用局局長黃肇熙屆齡退休，新任局長由公務人員退休撫恤基金管理委員會副主任委員蔡豐清接任，交接典禮今天舉行。蔡豐清表示，將來會強調團隊合作，積極提升收益。
黃肇熙擔任勞動基金運用局局長將近10年，操盤整體勞動基金包含勞退舊制、勞退新制、勞保基金、就保基金、職災保護專款、積欠工資墊償基金等，規模高達3兆5千億元，今天屆齡退休，由勞動部長郭芳煜擔任監交人，將印信交接給蔡豐清。
黃肇熙表示，勞動基金已經在國際上展露頭角、建立品牌，這些年來如果基金有任何成果，都要歸功於所有工作夥伴，包括台銀投資團隊及同仁，但面對未來經濟局勢，同仁還需要進一步努力。
黃肇熙說，與蔡豐清是熟識多年的朋友，常常一起交換對市場的看法、投資運用心得，以蔡豐清的豐富閱歷，未來在他領導下，會為勞動基金展開新的一頁，自己離開後會持續關注勞動基金的發展，也願意到運用局來擔任志工。
蔡豐清則表示，「如果要追求完美的工藝，一定要注重看不到的細節」，勞動基金運用局管理原則一致，未來會秉持制度化跟紀律化作業原則，透過團隊合作持續精進業務，積極提升收益。1060116
(中央社)
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