隨總統參訪友邦 林聰賢：未討論入閣
宜蘭縣長林聰賢日前隨蔡總統出訪友邦，返國後今(16日)首次露臉主持縣府一級主管交接布達，面對各界好奇「出訪期間有無討論未來入閣一事？」林聰賢僅低調表示，謝謝大家關心，這不在訪問行程討論裡面。
由於林聰賢為這次蔡總統出訪唯一隨行的地方政府首長，是否與未來入閣有關？出訪前引發各界議論，如今參訪返國，入閣話題再次成為追問焦點。
「謝謝大家關心，這(討論入閣)不在訪問行程裡面。」林聰賢低調回應各方詢問，僅提到這次到中南美洲訪問與過境美國的行程相當緊湊。
相較於入閣一事的低調，面對外交參訪所見所聞，林聰賢則大方侃侃而談。他說，參訪過程幾乎都是鐵人行程，每天抵達飯店都已超過10點，然後與當地國會議員早餐會報，帶給許多人新體驗、打開國際視野。
林聰賢表示，訪問的4個國家，有3個都造訪過宜蘭童玩節，雙方會面時，特別將童玩節經驗與對方官員分享，同時當面再次邀請，尤其是還沒參加過童玩節的薩爾瓦多。
林聰賢認為，蔡總統在參訪過程中揭示「踏實外交」，要深化這些邦交國。其實地方政府或民間社團也可接下外交棒子，因為大家覺得過去的外交金援無法到位，或是部分國家有不良風氣影響。將來台灣的國際交流，我們應該可以多一點類似童玩節這樣的角色，以軟實力深化化交。
(中時)
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