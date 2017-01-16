飛機上不聽勸一再用手機聽音樂拍照 男遭起訴

35歲劉姓男子，去年5月間從澎湖馬公搭國內航線到台中，在飛機起飛期間，一再使用手機聽音樂、拍照，完全不顧空服員制止，引起其他乘客不滿對他丟住品，遭航警局查獲移送。台中地檢署依違反民用航空法起訴，認為他為累犯，請求求處重刑。

據了解，這名有妨害性自主罪前科的劉姓男子，在網路上被稱為「霸王哥」，是白吃白喝與搭「霸王車」的常客。去年5月，他從嘉義市西區搭計程車至嘉義火車站，未支付車資，被司機扭送警局。不到兩周，他又在嘉義市一處超商吃泡麵、生菜沙拉卻沒付錢，警察來處理還一臉不在乎剔牙。相隔5天後，又攔一部計程車到「台南一日遊」，事後又不付款落跑。

劉男於去年5月9日晚間7時許搭乘遠東航空，從馬公到台中，航空人員宣布全程禁止使用通訊器材，他還是以手機聽音樂且拍照，經座艙長、空服員制止後，他先假意關機等，空服員離去還是持續使用。

劉男所為引起他座位附近乘客不滿，隨手拿雜誌、擦手巾等朝他丟擲，經該班機長向地面航務中心通報後，劉男一下飛機後立即被逮捕，查扣他身上有3支手機。

因國內航線飛航時間短，大都是全程禁止使用各類通訊器材，不像國際航線航程時間長，

乘客可依指示燈指示，在高空局部允許在「飛航模式」下使用手機，但依民用航空法規定，必須依航空人員指示，在飛機關閉艙門經工作人員宣布進使用至開啟艙門止，不得於飛機上使用干擾飛航或通訊之器材，不聽制止即有觸法之虞。

因劉男於5年內再犯構成累犯，台中地檢署偵結，依違反民用航空法起訴，請求從重量刑。

(中時)