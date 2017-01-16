盜照片又自稱老公 女主播遭狂粉騷擾多年憂安危

女主播張婯嬅不堪狂粉騷擾，發文聲明自己沒結婚，不是該粉絲說的「親愛的老婆」。(取材自張婯嬅臉書)

公眾人物本應欣喜於受到他人喜愛，但資深主播張婯嬅在現實生活中，卻被「這樣的愛」搞得擔驚受怕，昨天晚間她在臉書發表一篇聲明，表示有位蔡姓網友不斷在臉書及其他網站，自稱「主播張婯嬅的老公」，或說主播張婯嬅是他「親愛的老婆」，又以「最愛的老婆張婯嬅」為註釋，甚至未經她同意，就轉載她的照片，讓張婯嬅困擾不已。

張婯嬅嚴正聲明，自己跟該網友「素昧平生」，自己從沒結婚，而此狂粉甚至騷擾留言給張婯嬅的臉書網友，讓眾人感到困擾不安，「婯嬅在此表達最大歉意以示正聽」，事實上，張婯嬅粉絲團將2014年5月份的某篇貼文置頂，原來該蔡姓狂粉騷擾了女主播近3年，還曾爆出竄改維基百科關於張婯嬅的配偶欄位，讓她相當憂心自己的安危。

張婯嬅當年即採取了行動，相關新聞也露出過，然警方跟媒體都無法遏止對方瘋狂的行徑，讓她相當困擾，而昨天聲明貼出後，有不少親友留言證實也被此狂粉騷擾過，而身為張婯嬅前同事、同時也是女主播的張珮珊，也在聲明文底下留言，「妳要提高警覺！」，狂粉的行徑讓大家都擔心不已。

(中時電子報)