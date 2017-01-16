金雞年發發發 南瑤宮除夕搶頭香鼓勵女性參加

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彰化市南瑤宮除夕搶頭香活動27日晚間11點登場，今年特別優待鼓勵女性報名參加。（謝瓊雲攝）

凡是女性參加插頭香搶進前三名者，皆比照頭香發給8888元現金獎金。（謝瓊雲攝）

鼓勵女性踴躍參加南瑤宮搶頭香，16日上午宣傳活動上廟方特別安排搶頭香試跑。（謝瓊雲攝）

試跑結果彰化市萬安里長高林秀祝搶第一。（謝瓊雲攝）

27日除夕夜當晚，彰化市南瑤宮、慶安宮和彰邑關帝廟都有限量祈福小物發送，市公所寺廟室歡迎民眾踴躍在開香後前來排隊索取。（謝瓊雲攝）

彰化市南瑤宮除夕搶頭香活動進入第七年，今年特別優待，凡是女性參加插頭香搶進前三名者，皆比照頭香發給8888元現金獎金，藉此鼓勵女性踴躍報名參加，也歡迎民眾利用春節假期到彰化市廟宇走春、拜拜。

南瑤宮搶頭香將於27日除夕夜晚間11點子時登場，比照往例，頭香可獲頒8888元、貳香6666元、參香5168元獎金，活動後將發送2000個限量招財錢母，讓民眾金雞年財源滾滾、好運旺旺來。

彰化市長邱建富表示，每年插頭香活動都有詳盡規劃安排，子時開廟門後的奔跑動線上，在地面與銅製大香爐周邊都設有安全防護措施，確保搶頭香參加者不會因碰撞受傷，呼籲女信眾踴躍報名加入挑戰。

邱建富說，除夕夜當晚，慶安宮在晚間9時30分開香後，將分送由保生大帝加持的長命富貴金箔項鍊，護佑年長者、幼童健康平安；去年獲網路票選為全台十大廟宇第六名的彰邑關帝廟，9時45分開香後則將發送武財神招財錢母，各限量1千個，索完為止。

彰化市寺廟室主任林大猷說，過年就是要拜拜，新春期間南瑤宮從年初一至初十，還有鑽轎祈福送金箔貼紙活動，國家古蹟元清觀也天天有雞祥如意～春節過七星平安橋消災祈福活動，歡迎信眾新春期間多多到彰化市來拜拜走春。

(中時)