范冰冰「會為愛情結婚」 和李晨婚期未定全因...

范冰冰大方在鏡頭前談感情事。(圖／翻攝自H&M微博)

范冰冰和李晨交往1年多，常不避諱公開曬恩愛，婚姻大事備受外界關注，近日小倆口合體受訪，她也大方吐露認定李晨，直言「我是個一定會因為愛情而結婚的人」。

據雜誌《marie claire》報導，范冰冰大方在鏡頭前聊感情事，她稱讚對方是個正直、完美的人，沒有什麼缺點，而李晨也說女友品格好是優點，至於去年不少藝人完婚，粉絲也關心起他們的婚期，李晨坦言：「我覺得應該是我們也有時間才行，需要一段準備時間，她也還沒答應」，范冰冰也說要先把工作忙完才行，看來婚事還需再等等。

不過范冰冰說「我是個一定會因為愛情而結婚的人」，因此只要人對了，條件就不是最重要的，「重要是身邊的人，是不是你最喜歡的，我們是不是因為愛情而結婚」，所以雖然她也曾憧憬過夢幻婚禮，但其實腳踏實地加上真愛，才能一起走下去。

(中時電子報)