范冰冰「會為愛情結婚」 和李晨婚期未定全因...
范冰冰和李晨交往1年多，常不避諱公開曬恩愛，婚姻大事備受外界關注，近日小倆口合體受訪，她也大方吐露認定李晨，直言「我是個一定會因為愛情而結婚的人」。
據雜誌《marie claire》報導，范冰冰大方在鏡頭前聊感情事，她稱讚對方是個正直、完美的人，沒有什麼缺點，而李晨也說女友品格好是優點，至於去年不少藝人完婚，粉絲也關心起他們的婚期，李晨坦言：「我覺得應該是我們也有時間才行，需要一段準備時間，她也還沒答應」，范冰冰也說要先把工作忙完才行，看來婚事還需再等等。
不過范冰冰說「我是個一定會因為愛情而結婚的人」，因此只要人對了，條件就不是最重要的，「重要是身邊的人，是不是你最喜歡的，我們是不是因為愛情而結婚」，所以雖然她也曾憧憬過夢幻婚禮，但其實腳踏實地加上真愛，才能一起走下去。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。