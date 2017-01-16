成立長風基金會 江宜樺：不是個人舞台

前行政院長江宜樺與前內閣閣員葉匡時等人籌組的長風文教基金會今天成立，江宜樺表示，這不是個人舞台，而是融合台灣正向力量平台，希望替台灣未來找出路，協助青年連結國際。

他說，近幾年在國外看到關於台灣的報導，很心疼，很多事僵在那裡，相互批評，不斷內耗，每件事都有得吵，都不願心平氣和想到底怎麼做對自己真正有利。

江宜樺表示，與其憂慮難過，不如捲起袖子，找出同樣關心這樣現象的人，「這不是個人的舞台」，不是江宜樺一人成立，是個平台，讓同樣關心這些事務的人召喚更多人加入，融合台灣正向力量。

基金會由江宜樺任董事長，副董事長為怡和創投集團董事長王伯元、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢，執行長為葉匡時，董事包括前文化部長龍應台、前行政院大陸委員會主任委員夏立言、前國家發展委員會主委管中閔、前行政院政務委員馮燕與蔡玉玲等，幾乎都是江宜樺在行政院長任內閣員。

基金會成立茶會上午在神旺大飯店舉行，前行政院長毛治國、陳(沖)、宏碁集團創辦人施振榮與前總統府副秘書長蕭旭岑等出席。1060116

(中央社)