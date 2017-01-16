法務部矯正署長異動 黃俊棠接任
法務部今天上午舉行法務部矯正署長交接典禮，新任矯正署長黃俊棠說，未來積極打造獄所人文化收容空間、落實收容人人權保障，更會關注高齡受刑人等議題，做好獄政革新工作。
交接典禮是由法務部長邱太三主持，邱太三感謝卸任的矯正署長巫滿盈民國65年任公職以來，對矯正工作貢獻與付出，頒發二等法務專業獎章、一等服務獎章。
巫滿盈說，多年從事獄政相關工作，共遷調23次、到處漂泊，能「全身而退」，要感謝長官與家人長期支持，也深信這個系統（獄政）好好做，對國家、社會會有貢獻。
黃俊棠表示，讓犯罪者受矯正機關薰陶後，變成守法公民，是矯正人使命；他上任後將持續推動法規研修、落實收容人人權保障，也會營造人文化收容空間，強化「前後門」政策，解決人犯擁擠現況；此外，高齡受刑人已占全國受刑人數7％，衍生出的問題不能小覷。
邱太三期許黃俊棠對未來監所興建或擴建期程管理，及戒護等相關行政管理事務，設計管考機制，定時追蹤，這是未來3年須積極達成的重要工作。1060116
(中央社)
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