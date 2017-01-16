大象變身拳擊手 練身體就有東西吃

台北市立動物園方最近在亞洲象區內懸吊拳擊沙包，沙包底部放置大象最愛的食物，為鼓勵牠運動，只要一起身打沙包，便有食物掉出，藉此鍛鍊全身肌肉。（台北市立動物園提供）中央社記者游凱翔傳真 106年1月16日

「大象也會打拳擊！」台北市立動物園方最近在亞洲象區內懸吊拳擊沙包，沙包底部放置大象最愛的食物，為鼓勵牠運動，只要一起身打沙包，便有食物掉出，藉此鍛鍊全身肌肉。

動物園方最近在亞洲熱帶雨林區的亞洲象戶外活動場區，懸吊了一個藍色的「拳擊沙包」，這也是保育員為了提升大象「友信」、「友愷」的生活品質，特地研發的新款行為豐富化玩具。

保育員指出，這個沙包其實是一個空心長圓桶，內部放置大象最愛吃的食物，並在底部打孔，讓氣味容易擴散，目的是讓牠們能如同野外大象般的活動模式，必須花點力氣、伸展筋骨，才能取得樹上食物。

保育員說，兩隻大象對這個新玩具，已經從「單純的好奇」變成「非常喜愛」。現在只要一到活動場，就會立刻馬上前往拳擊沙包，舉鼻拍擊桶身，甚至舉起前腿，目的就是將沙包內的食物震出來，再慢慢品嚐。

由於這項玩具，成功激起兩隻大象練習搜索並延長覓食的時間，這項行為豐富化玩具試驗的成功，幕後功臣都是保育員們，除了每天餵食、清掃等必備工作外，對於動物行為的洞察力、想像力，都是增進動物福利的最大隱形推手。1060116

(中央社)