學者建議把廣州建設成全球資源配置中心
有中國大陸學者近日建議把廣州市建設為全球資源配置中心，其核心內容是招引更多跨國公司，以強化廣州的對外聯繫。
廣州日報今天報導，廣州一批大學和研究機構學者昨天出席貫徹市第11次黨代會精神座談會，謀畫廣州新一輪發展戰略。
在會議上，廣東外語外貿大學前副校長董小麟提出上述建議。
他說，實行全球資源配置，是當今世界全球城市的基本功能，是中心城市提升競爭力影響力的必然要求。
他說，在當代世界市場經濟主導模式下，跨國公司是最具全球資源配置力的企業主體，從而加強了城市間的跨國聯繫。
由此，那些集聚較多跨國公司、較多的經濟資源、較高端資源整合協調能力的重要城市，客觀上就成為區域、國家乃至全球的資源配置中心。
董小麟表示，這些城市在全球化與資訊化交匯的時代，成為超越時空限制的世界城市網路體系中的重要節點城市，即「樞紐型網路城市」。
這種樞紐型網路城市基於其對全球經濟的深度介入，必然更加主動地從資源配置的客體向自覺進行全球資源配置的主體轉變。
他說，廣州已初步具備建設全球資源配置中心的條件，但在城市總體實力、創新發展能力、全球服務與全球對話能力等方面，還存在一定的短板。1060116
(中央社)
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