撞「物理界奇才」拖行致死 男依殺人罪起訴

被譽為「物理界奇才」的清華大學林姓博士生，去年深夜於新北市新店區過馬路時，遭男子胡家瑞開車撞上。胡男明知撞人還惡意拖行50公尺，導致林男不治，肇事逃逸後還焚毀存有林男重要研究成果的筆電。台北地檢署認為，胡男撞人後拖行有不確定殺人故意，今依殺人罪起訴胡男。

林姓博士生國中起即熱愛研究物理，浸淫物理世界長達16年，尤其對「鍺烯」研究最為專精，遇劫前已完成重要研究並計畫至美國物理年會發表。

起訴指出，胡家瑞去年6月22日深夜11時許，駕車行經新店區中興路3段及民權路交叉口，涉嫌闖紅燈後高速迴轉，撞上走在斑馬線上的林姓博士生與許姓女子。

案發當時，林姓博士生被卡在胡家瑞車底下，胡男不僅未停車，還強行拖行約50公尺，導致林男體無完膚不治，許女則是身體多處擦挫傷。胡男肇事後逃逸，還帶走林姓博士生隨身攜帶的筆電，帶往新店北新國小旁的停車場焚毀滅跡。

胡家瑞到案否認違規闖紅燈，且車內音樂音量太大、車窗隔熱紙不透光，才不知道撞到人；胡也否認滅證，表示車禍產生火花，因而焚毀筆電。

檢察官勘驗現場監視器畫面並比對目擊者說詞，認為胡家瑞肇事當下車身因輾壓人體而劇烈晃動，胡不可能沒有察覺，目擊者也說，當時林姓博士生與許姓女子過馬路時為綠燈，檢察官因此認為胡男純屬狡賴。

檢察官認為，胡家瑞明知撞上人，卻拖行傷者高速逃逸，可預見傷者將可能因此而傷重死亡卻執意為之，已有不確定殺人故意；至於胡男焚毀林男筆電一事，檢察官認為胡男是湮滅自身犯罪物證，而非湮滅他人犯行的證據，與湮滅證據的構成要件不符，此部分將他不起訴。

(中時)