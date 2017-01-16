江宜樺主導長風基金會成立 茶會冠蓋雲集

前行政院長江宜樺(圖)與多位卸任政務官、企業家、知名學者以及青年朋友，共同籌組了財團法人長風文教基金會16日舉行成立茶會。（呂雪彗攝）

長風基金會成立幾成江內閣政務官俱樂部。（呂雪彗攝）

前行政院長江宜樺與多位卸任政務官、企業家、知名學者以及青年朋友，共同籌組了財團法人長風文教基金會今天舉行成立茶會，政壇人士包括前副總統蕭萬長、國民黨副主席郝龍斌，立委賴士葆及陳學聖等人，府副祕書長蕭旭岑及羅智強等人均出席，冠蓋雲集。

江宜樺表示，成立基金會的主要目的在匯聚民間的力量，為台灣的未來找出路，並協助青年連結國際。

長風文教基金會由江宜樺擔任董事長，副董事長為全球玉山科技協會理事長王伯元及和碩聯合科技董事長童子賢，董事兼執行長則由前交通部長、政治大學科技管理與智慧財產研究所教授葉匡時擔任。董事名單包括何培鈞、夏立言、馮燕、管中閔、蔡玉玲、龍應台、龔行憲等政商界人士。

江宜樺致詞時表示，「突破困境、為台灣的未來找出路是基金會的重要使命」。江宜樺在2014年12月卸任行政院長後，曾赴美訪問研究一年半，今年7月開始到香港任教。這段期間內，他除了沉澱休息之外，也經常思考台灣的未來，並與美國、香港以及國內各界的朋友交換意見，深刻體會台灣所面臨的困境與挑戰，必須結合民間的力量才能突破，因此決定搭建一個匯聚能量的平台。

江宜樺強調，台灣民間社會充滿活力，也擁有各式各樣的資源，長風文教基金會希望能夠搭建一個平台，結合這些民間資源，進而成為一個思想與行動的大平台，共同為台灣找到未來的發展方向，推動關鍵的社會變革。

江宜樺也表示，年輕人是國家未來的希望。過去他在行政院長任內遴選第一屆行政院青年顧問團，並推動與青年創業家的座談系列，藉由與年輕朋友的互動，深知台灣的年輕人充滿創意、活力與理想，需要的是機會，長風基金會希望能夠協助胸懷大志的年輕人拓展視野、連結全球。

長風基金會將透過政策研究、演講座談、青年營隊、國際交流等活動，讓台灣的正向能量不斷擴大。江宜樺同時也宣布，今年2月19日即將由基金會董事、前國發會主委管中閔主持第一場突破論壇，邀請四位不同領域的優秀青年對談，分享他們的奮鬥心得，以及他們對台灣未來的期盼。

四月中旬將邀請知名政治學者法蘭西斯．福山來台演講，剖析當前民主發展的困境，以及美國在川普總統上台後的新情勢。在協助青年拓展視野方面，基金會將舉辦兼具深度與廣度的長風海外營，促進台灣青年與國外青年的交流。今年將有美國矽谷團、印尼團以及日本團等營隊，其他地區則陸續與合作單位接洽中。同時也會邀蕭萬長以兩岸機會與挑戰為題演講，檔期安排中。

長風基金會取名「長風」，其意涵是「乘長風破萬里浪」，靈感來自李白詩句「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」。基金會期待民間力量凝聚淬煉，形成沛然莫之能禦的長風，突破一切險阻，帶領台灣遨遊滄海。

(工商)